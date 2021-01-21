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الأوروبي يشترط على تركيا.. "احترام حقوق الإنسان أولاً"

من البرلمان الأوروبي(أرشيفية- فرانس برس)
من البرلمان الأوروبي(أرشيفية- فرانس برس)

الأوروبي يشترط على تركيا.. "احترام حقوق الإنسان أولاً"

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دبي- العربية.نت

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شدد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على أهمية احترام حقوق الإنسان في تركيا، من أجل تطوير العلاقات مع أنقرة.

وأكدت عضو المفوضية الأوروبية، هيلينا دالي، أهمية هذا الملف في تطوير العلاقات الأوروبية التركية.

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وفي وقت سابق اليوم، دعا البرلمان إلى الإفراج عن السياسي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط، وقال إن اعتقاله منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية.

كما أكد أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المحتجز في سجن إدرنة التركي يتعرض لمعاملة سيئة.

من سجن سيلفيري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)
من سجن سيلفيري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

أتى هذا الموقف الصارم بالتزامن مع انطلاق مباحثات منفصلة بين منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في بروكسيل اليوم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أشار بوريل إلى أنه بحث أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مع الوزير التركي.

فيما قال جاويش أوغلو، إن على تركيا والاتحاد الأوروبي أن يتخذا خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية بينهما.

اجتماعات أوروبية تركية

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتضن سلسلة اجتماعات أوروبية تركية حول أزمة العلاقات بين الجانبين يومي الخميس والجمعة.

ومن المنتظر أن يلتقي جاويش أوغلو غدا الجمعة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

جوزيف بوريل ومولود جاويش أوغلو في بروكسيل (21 يناير 2021- فرانس برس)
جوزيف بوريل ومولود جاويش أوغلو في بروكسيل (21 يناير 2021- فرانس برس)

فيما يتوقع أن تتناول المباحثات العلاقات بين الطرفين، فضلاً عن ضلوع أنقرة في أزمات إقليمية عدة، خاصة الوضع في شرق المتوسط.

وتتزامن هذه المباحثات مع نقاشات يجريها البرلمان الأوروبي بصفة منفصلة حول تدهور أوضاع حقوق الانسان وانتهاك حقوق المسؤولين عن حزب الشعوب الديمقراطي، وفي مقدمهم ديميرتاش.

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