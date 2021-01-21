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داود أغلو: يجب محاسبة أردوغان!

أحمد داود أوغلو (أرشيفية- فرانس برس)
أحمد داود أوغلو (أرشيفية- فرانس برس)

داود أغلو: يجب محاسبة أردوغان!

طالب أردوغان بتبرير ما حدث فوراً من اعتداء على أوزداغ

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وجه زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الاعتداء الذي استهدف نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ قبل أيام، معتبراً أن أردوغان يجب أن يكون أول من يحاسب.

كما حمله المسؤولية عن واقعة الاعتداء هذه، مضيفاً: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام لم يدل الرئيس بأي تصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورا ويدلي بتصريحات ليصفهم بالإرهابيين".

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إلى ذلك، اعتبر في تصريحات أدلى بها مساء أمس الأربعاء، الهجوم عملا إرهابيا منظما ومتزامنا، مطالبا من أردوغان تبرير ما حدث فورا.

هجوم بالبنادق

يذكر أن أوزداغ كان تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب المستقبل.

ويعتبر أوزداغ من أبرز السياسيين الأتراك، وهو أحد مؤسسي "حزب المستقبل" الذي شكله داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويعتقد بعض المعارضين أن مقربين من حزب "الحركة القومية" ممن يُعرفون بـ"الذئاب الرمادية" هم من نفذوا الاعتداء.

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