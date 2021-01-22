روسيا تحبط هجوما إرهابيا.. مراسلات تكشف ظل "تحرير الشام"

أعلنت روسيا اليوم الجمعة إحباط هجوم إرهابي غربي البلاد، تورطت فيه "هيئة تحرير الشام" في سوريا.

وفي التفاصيل، أوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال شخص على صلة بـ"الهيئة" كان يخطط لعملية إرهابية في جمهورية بشكيريا الروسية.

كما أشار إلى اعتقال شاب روسي من مواليد عام 1995 كان يعد لشن الهجوم المسلح على ضباط الأمن". وأضاف الأمن الروسي في بيان أنه تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الرجل.

مراسلات تكشف

إلى ذلك، كشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام من خارج روسيا.

بدوره، اعترف المتهم بالتخطيط للهجوم، قائلاً في الإجابة على سؤال رجل الأمن، بحسب ما نقلت وكالات روسية رسمية، "في هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحًا وعبوة ناسفة لتفجير الناس".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الفيدرالية، بأنها أحبطت هجوما إرهابيا كان يحضره مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في تامبوف.

يذكر أن موسكو لطالما اعتبرت هيئة تحرير الشام في سوريا منظمة إرهابية، ودعت تركيا مرارا إلى حل مسألتها في إدلب وريفها، حيث يسود اتفاق بين الطرفين على وقف النار وإيجاد حل لمسألة المقاتلين المتطرفين.