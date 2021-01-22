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قادمة من جنوب لبنان.. إسرائيل تسقط مسيرة على الحدود

الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)
من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)

قادمة من جنوب لبنان.. إسرائيل تسقط مسيرة على الحدود

مسيرة من جنوب لبنان إلى إسرائيل؟!

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دبي- العربية.نت

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في تطور خطير نسبيا وسط أجواء الاستنفار على الجانبين، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جنوب لبنان.

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وأضاف في بيان "أن قوات الدفاع الإسرائيلية راقبت الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة".

كما أكد أنه "سيواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح مراسل العربية أن المسيرة دخلت الاجواء الاسرائيلية بعمق ١٥٠ مترا، فيما جرت السيطرة عليها الكترونيا على بعد أن اجتازت الحدود فوق مستوطنة " حانيتا" الاسرائيلية ولم تدمر .

الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فرانس برس)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فرانس برس)

تحذير إسرائيلي

يأتي هذا الحادث، بعد تحذيرات إسرائيلية سابقة من أن أي اعتداء من قبل حزب الله سيواجه بضربات قاصمة. فقد أكد مصدر عسكري إسرائيلي، الأسبوع الماضي أن القوات الإسرائيلية متأهبة وتقف بالمرصاد تجاه أي تحرك لحزب الله على الحدود اللبنانية. وقال:" إن أي عملية من حزب الله ستقابل بضرب بنك أهداف كامل في لبنان".

كما أضاف أن "حزب الله ما زال يحاول اصطياد جندي إسرائيلي واحد مقابل المسؤول الذي قتل بغارة في سبتمبر الماضي داخل سوريا، لفرض معادلة الرد من لبنان على استهدافه في سوريا".

علم حزب الله جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)
علم حزب الله جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)

ومطلع يناير الجاري، منعت إسرائيل التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وأعلنت مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية.

ويتخوف معظم اللبنانيون الغارقون في أزمة اقتصادية لم يسبق للبلاد أن شهد مثيل لها في السنوات الماضية، من أي تصعيد على الحدود، يفاقم الاوضاع في ظل جائحة كورونا التي ترزح تحتها كافة المستشفيات، والتي فرضت عودة الإغلاق مع ما يستتبعه من نتائج مرهقة على الاقتصاد الوطني المنهك أصلا.

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