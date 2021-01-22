  • مباشر
اللغة

"لغة العقوبات" تزعج تركيا.. وتحذير لأوروبا

مولود تشاوش أوغلو

"لغة العقوبات" تزعج تركيا.. وتحذير لأوروبا

تشاوش أوغلو: لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاتحاد الأوروبي الجمعة من المضي في قرار فرض عقوبات على أنقرة الذي اتخذ في ديسمبر، وذلك خلال زيارته بروكسل لتهدئة التوتر مع التكتل.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر إثر لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات".

هل دخل سد النهضة المرحلة الثانية.. صور تكشف وخبير يوضح مصر هل دخل سد النهضة المرحلة الثانية.. صور تكشف وخبير يوضح

كما سلّم المبعوث التركي رؤساء المؤسسات الأوروبية دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، وعرض مطالب أنقرة لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الخارجية موقف تركيا ووجه تحذيراته إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال.

"ننتظر خطوات ذات مصداقية"

إلى ذلك التقى المسؤول التركي أيضاً الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي شجّع أنقرة على فض خلافاتها مع اليونان.

ورحب هؤلاء المسؤولون الأوروبيون برغبة الرئيس التركي المعلنة في التهدئة. وقالت فون دير لايين إن "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية".

مولود تشاوش أوغلو وشارل ميشال في بروكسل يوم 22 يناير
مولود تشاوش أوغلو وشارل ميشال في بروكسل يوم 22 يناير

ونصح الأوروبيون تركيا بـ"الامتناع عن أي نشاط قد يؤجج التوتر" وذكّروا المسؤولين الأتراك بأنهم سيتخذون قراراً حول العقوبات خلال قمة أوروبية في مارس على أساس تقييم سلوك أنقرة، وفق موظف أوروبي.

كما قال دبلوماسي أوروبي: "نريد أن نرى إن كان التزام تركيا دائماً أو مؤقتاً".

"لا سبيل للتغاضي"

يشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون العلاقات بين التكتل وتركيا الاثنين. وأكد وزير خارجية لوكسمبرغ يان أسيلبرون في تصريح لفرانس برس أنه "لا سبيل للتغاضي" عن الأنشطة التي تنتج توترات. وأكد العديد من المسؤولين الآخرين هذا الموقف.

وبعد رفض أنقرة سياسة اليد الممدودة في يوليو، قرر المسؤولون الأوروبيون خلال قمتهم في ديسمبر فرض عقوبات على خلفية مواصلة تركيا أعمال استكشاف الغاز والتنقيب عنه أحادياً في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة الجمعة أن "المداولات حول العقوبات جارية".

مولود تشاوش أوغلو وجوزيب بوريل في بروكسل يوم 21 يناير
مولود تشاوش أوغلو وجوزيب بوريل في بروكسل يوم 21 يناير

إلى ذلك من المحتمل أن يعلن الاثنين اتفاق حول أسماء عدة أشخاص أو شركات تشارك في أنشطة التنقيب، ستضاف إلى قائمة وضعت في نوفمبر 2019 تشمل أسماء مسؤولَين من "مؤسسة البترول التركية" منعاً من الحصول على تأشيرات سفر وجمدت أرصدتهما في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي فرانس برس.

ولن يبدأ سريان العقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للتكتل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا! أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا!
بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟ ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟
اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة
ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار
ورط نفسه.. أميركي يرسل ورط نفسه.. أميركي يرسل "سيلفي" من الكونغرس لـ FBI
تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات

قبل أن تذهب

ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!
ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!

اكتشف المزيد