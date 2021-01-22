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 نائب تركي: أردوغان حول الجيش لميليشيا ترفع إشارة رابعة

جنود أتراك (أرشيفية- فرانس برس)
جنود أتراك (أرشيفية- فرانس برس)

 نائب تركي: أردوغان حول الجيش لميليشيا ترفع إشارة رابعة

صورة جنود أتراك.. وتعليق قاس من نائب معارض "هذا هو الجندي الذي يعشقه أردوغان"

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دبي- العربية.نت

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شن النائب التركي المعارض أنجين ألتاي هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ألتاي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام معارضة أمس: أردوغان حول الجيش التركي إلى مليشيات ترفع شارة رابعة وشارة الذئاب الرمادية"، في إشارة إلى الإخوان وتنظيم قومي آخر متطرف.

كما أضاف في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية" رجب طيب أردوغان لا يريد أن يكون ولاء الجيش للدولة التركية والمؤسسات بل له.

وتابع:" نحن نسمي كل عنصر في الجيش والقوى الأمنية مناضل، ولكنه مناضل من أجل الشعب."

صور جنود أتراك

ثم رفع النائب صورة تظهر أحد الجنود الأتراك يرفع بيد إشارة رابعة، وبيده الأخرى علامة الذئاب الرمادية، قائلاً "هذا ما يريده الرئيس التركي، هذا الجندي الذي يعشقه أردوغان"

كما أظهر صورة أخرى لثلاثة جنود يرفعون بدورة إشارة رابعة، مشددا على أنه لا يمكن للجيش أن يكون ميليشيا عند حزب سياسي.

إلى ذلك، أكد أن تركيا ليست "جمهورية موز"، بل دولة قائمة بمؤسساتها.

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