  • مباشر
اللغة

أردوغان: طلبنا أسلحة من الناتو ورفض بسبب دعمنا أذربيجان

رجب طيب أردوغان

أردوغان: طلبنا أسلحة من الناتو ورفض بسبب دعمنا أذربيجان

رجب طيب أردوغان: تركيا مضطرة إلى التمتع بأقصى درجات قوة الردع في سبيل ضمان أمنها القومي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستعتمد على نفسها في الصناعات العسكرية.

وقال في تصريح نقله تلفزيون "تي آر تي عربي": "طلبنا من حلفائنا في الناتو تقديم بعض القطع الحربية لنا لكنهم رفضوا بسبب دعمنا لأذربيجان، لذلك قررنا الاعتماد على أنفسنا بنسبة مئة بالمئة في الصناعات العسكرية".

أردوغان يعلن انحياز تركيا الكامل إلى جانب أذربيجان العرب والعالم أرمينيا و أذربيجان أردوغان يعلن انحياز تركيا الكامل إلى جانب أذربيجان

كما أضاف "تركيا مضطرة إلى التمتع بأقصى درجات قوة الردع في سبيل ضمان أمنها القومي والدفاع عن حقوق أصدقائها".

يشار إلى أن تركيا لعبت دوراً رئيسياً في انتصار أذربيجان الأخير على أرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.

ووقعت أنقرة وموسكو في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة بشأن إقامة مركز مشترك للمراقبة. وأكدت تركيا آنذاك أن هذا المركز سيُقام في مكان تختاره أذربيجان.

قوات روسية في كاراباخ 13 نوفمبر 2020 - فرانس برس
قوات روسية في كاراباخ 13 نوفمبر 2020 - فرانس برس

مهمة روسية تركية

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا يضع حداً لأسابيع من المواجهات الدامية في ناغورني كاراباخ، المنطقة الانفصالية الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمنية.

ولمراقبة احترام هذا الاتفاق الذي يكرّس المكاسب الميدانية التي حققتها باكو وينص على إخلاء الأرمن لبعض المناطق، بدأت موسكو نشر قواتها "لحفظ السلام".

وفي مقترح أُرسل إلى البرلمان التركي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان بهدف المشاركة في المهمة الروسية التركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون

الأكثر قراءة

بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟ بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام
هذا وضع هذا وضع "ترمب" المالي بعد مغادرة البيت الأبيض!
مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً
إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض

قبل أن تذهب

السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان
السعودية تقدم كسوة الشتاء لـ18 ألف شخص في باكستان

اكتشف المزيد