استطلاع: غالبية الأتراك يعارضون النظام الرئاسي

أكد استطلاع جديد للرأي في تركيا، أن غالبية الأتراك يرفضون النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، مع ارتفاع نسبة التأييد للعودة إلى نظام برلماني معدل، تروج له المعارضة التركية.

وبحسب استطلاع شركة MetroPoll للأبحاث عن "تقييم النظام الرئاسي لشهر ديسمبر 2020"، أبدى 57.7٪ من المشاركين رغبتهم بالعودة إلى نظام برلماني معدل، بينما قال 34.5% من المشاركين إنهم يحبذون بقاء النظام الرئاسي.

كانت أكبر نسبة لرافضي النظام الرئاسي من جمهور المعارضة، حيث أيّد النظام البرلماني المعدل 93.7% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و 92.8 من ناخبي حزب الخير، و45.9% من ناخبي حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم.

وبحسب الاستطلاع انخفض دعم النظام الرئاسي في تركيا خلال شهر ديسمبر إلى أدنى مستوى في عام 2020، وبواقع 6.4% مقارنة بشهر إبريل 2019، حيث بلغت نسبة تأييد النظام الرئاسي في أبريل 2019، 40.9%، بينما كانت نسبة تأييد نظام برلماني معدل في أبريل 2019، 56.6%، ونسبة تأييد النظام البرلماني المعدل 57.7% خلال ديسمبر 2020.