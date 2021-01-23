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اليونان عن المحادثات مع تركيا: سيادتنا غير قابلة للتفاوض

A Greek flag flatters in a beach near the town of Kyllini, as rare storm, known as a Medicane (Mediterranean hurricane), hit western Greece, September 18, 2020. (Reuters)
علم اليونان (فرانس برس)

اليونان عن المحادثات مع تركيا: سيادتنا غير قابلة للتفاوض

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دبي- العربية.نت

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قبل يومين من استئناف المحادثات الاستكشافية بين الطرفين، شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على أن بلاده تقدم على المحادثات مع تركيا بحسن نية وبروح بناءة لا استفزازية، إلا أنه أكد أن سيادة اليونان غير قابلة للتفاوض.

وقال في تصريحات اليوم السبت، بحسب ما أفادت الوكالة اليونانية الرسمية: "نأمل أن تفضي المحادثات إلى تهدئة التوترات وأن يشارك الجانب التركي في المفاوضات بروح مماثلة."

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الحدود البحرية حصرا

كما أوضح أن "المفاوضات المحتملة مع تركيا يجب أن تركز على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وفقا للقانون الدولي".

وكان تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم على لسان وزير دفاعها، خلوصي آكار أنها "تنتظر من اليونان احترام حقوقها في بحر إيجه وشرقي المتوسط وتجنب الخطوات التي قد تسبب سوء فهم." وقال: "نأمل أن نتوصل إلى حل الخلافات مع اليونان في إطار الحقوق والقانون والإنصاف.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)
سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

الجولة الـ 61 من المحادثات

يذكر أن المحادثات الاستكشافية بين البلدين العضوين في الناتو تستأنف في إسطنبول الاثنين بعقد جولتها الـ61.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تصاعدا حادا في التوتر خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، إلا أن الهدوء النسبي عاد مؤخرا بعد وساطة الناتو والاتحاد الأوروبي بجهود ألمانية، والاتفاق على استئناف المفاوضات بين الطرفين.

من بحر ايجه (أرشيفية- فرانس برس)
من بحر ايجه (أرشيفية- فرانس برس)

وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة المسح التي أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها، فضلا عن وجود خلافات حول المواضيع التي يجب تناولها.

ولا تزال تلك النقطة الأخيرة دون حل، ففي حين تود اليونان مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط فحسب، تؤكد تركيا أنه يجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجه.

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