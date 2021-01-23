"الضوء سيئ بعربة المساجين".. اعتقال زوجة نافالني

بعد اعتقال زوجها لدى وصوله المطار في موسكو الأسبوع الماضي، أعلنت يوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني، السبت، أنه تم توقيفها من قبل الشرطة الروسية في موسكو خلال تظاهرة دعم لزوجها المسجون.

وقالت بنبرة سخرية على صفحتها على انستغرام حيث نشرت صورة سيلفي التقطتها في عربة الشرطة "اعذروني على رداءة نوعية (الصورة)، الضوء سيئ في عربة نقل المساجين".

إلى ذلك، تحدى آلاف الأشخاص قرار السلطات منع التجمع، وتظاهروا، السبت، في موسكو دعما للمعارض الروسي.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة بوشكين في وسط موسكو "روسيا ستكون حرة". وقامت الشرطة باعتقال عشرات الأشخاص هناك مع نشر رسالة تدعو المشاركين إلى "مغادرة هذا الحدث غير القانوني".

اعتقالات بالجملة

من جهتها، اعتقلت الشرطة الروسية محتجين يطالبون بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسية، ومن المتوقع أن تكون هناك مسيرات أكبر غير مصرح بها في وقت لاحق يوم السبت في موسكو ومدن رئيسية أخرى.

وألقي القبض على نافالني، العدو الأبرز والأكثر دوامًا للرئيس فلاديمير بوتين، في 17 يناير/ كانون الثاني عندما عاد إلى موسكو من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم حاد بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين.

وقالت السلطات، إن إقامته في ألمانيا انتهكت شروط حكم مع وقف التنفيذ صدر ضده في إدانة جنائية بقضية يقول نافالني إنها غير شرعية.

محاكمة نافالني

من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أوائل فبراير/ شباط لتحديد ما إذا كان سيقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات ونصف العام أم لا.

منظمة أو في دي - إنفو التي تراقب الاعتقالات السياسية قالت إن 48 شخصًا على الأقل اعتقلوا في مدن من بينها فلاديفوستوك وخاباروفسك. قال منظمون في فلاديفوستوك إن حوالي 3000 شخص شاركوا في الاحتجاج هناك.

من المرجح أن يكون الإقبال أكبر بكثير في مظاهرة ما بعد الظهر المخطط لها في موسكو، والتي حذر رئيس بلدية المدينة وسلطات أخرى الناس من حضورها.

واعتقلت شرطة موسكو يوم الخميس، ثلاثة من كبار مساعدي نافالني، وسُجن اثنان منهم في وقت لاحق لفترتي تسعة وعشرة أيام.