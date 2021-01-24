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الحكومة الإسرائيلية توافق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

An Israel flight at the Ben Gurion International Airport ahead of its trip to Morocco's Rabat. (Twitter)
"أرشيفية"

الحكومة الإسرائيلية توافق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

بذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق، الأحد، على اتفاق دبلوماسي توسطت فيه الولايات المتحدة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب.

وبذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست.

يُذكر أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر الماضي استئناف علاقاته مع إسرائيل.

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وشهدت الرباط التوقيع على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في ختام أول زيارة يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وأكد الإعلان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة والأخوية" بين مسؤولي البلدين.

كما نص على تشجيع "ومواصلة التعاون" في مجالات اقتصادية عدة، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

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