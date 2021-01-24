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موسكو تتهم واشنطن بالتدخل إثر التظاهرات المؤيدة لنافالني

Law enforcement officers detain a man during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov
توقيف محتج في التظاهرات المؤيدة لنافالني في موسكو

موسكو تتهم واشنطن بالتدخل إثر التظاهرات المؤيدة لنافالني

السفارة الأميركية في موسكو نشرت تنبيها للمواطنين الأميركيين من الاحتجاجات التي تعم روسيا حالياً

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العربية.نت – وكالات

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اتّهم الكرملين اليوم الأحد السفارة الأميركية بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية بعدما نشرت تنبيها من "التظاهرات" للمواطنين الأميركيين في روسيا تضمّن توصية بتجنّب مواقع الاحتجاجات التي تعم روسيا حالياً بسبب توقيف المعارض اليكسي نافالني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "بالطبع، هذه المنشورات غير مناسبة. وبالطبع إنهم يتدخلون تماماً بشكل غير مباشر في شؤوننا الداخلية".

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