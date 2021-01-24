قُتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل ليل السبت-الأحد في وسط مالي في هجومين نُسبا إلى متطرفين خسروا خمسة من مقاتليهم، وفق ما أفادت مصادر أمنية، الأحد.

وقال مصدر عسكري مالي لوكالة "فرانس برس": "أسفر هجومان انتحاريان متزامنان ليل السبت الأحد على معسكر للجيش المالي في بولكيسي وعلى موقع للجيش المالي في موندورو عن مقتل ثلاثة عسكريين على الأقل"، لافتاً أيضا إلى مقتل خمسة متطرفين.

وصرح مصدر عسكري آخر لـ"فرانس برس": "وقع هجومان على موندورو وبولكيسي. الحصيلة لا تزال مؤقتة. قُتل على الأقل ثلاثة عسكريين وخمسة إرهابيين".

وأضاف المصدر: "أصيب أيضاً سبعة عسكريين ماليين على الأقل بالهجوم. كما أصيب متطرفون، وقد تركوا وراءهم أكثر من 25 دراجة نارية خلال فرارهم".

وقال مسؤول محلي في موندورو لـ"فرانس برس" إن الهجمات بدأت قرابة الساعة 3:00 فجراً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) فيما "كان الجميع نائمين"، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة.

وصرح مصدر طبي للوكالة أن "مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري" قرب العاصمة الإقليمية موبتي حيث للجيش معسكر كبير.

وسبق أن تعرض معسكرا بولكيسي وموندورو المجاوران للحدود مع بوركينا فاسو لهجمات.

ففي سبتمبر 2019، استُهدفا بواحدة من الهجمات الأكثر دموية في مالي منذ بدء الأزمة في 2012. وقتل يومها 50 جندياً في هجوم مزدوج تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، أكبر تحالف مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.

والخميس، قُتل ثلاثة جنود ماليين آخرين بانفجار عبوة محلية الصنع في منطقة موندورو.