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هجومان إرهابيان مزدوجان في مالي.. مقتل 3 جنود و5 متطرفين

Malian troops stand guard prior to the visit of the French Prime Minister at the Operation Barkane military French base in Gao, Mali, on February 24, 2019.
جنود ماليون (أرشيفية)
إرهاب

هجومان إرهابيان مزدوجان في مالي.. مقتل 3 جنود و5 متطرفين

أصيب 7 عسكريين بالهجوم، كما أصيب عدد من المتطرفين الذين فروا تاركين وراءهم أكثر من 25 دراجة نارية

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بماكو – فرانس برس

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قُتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل ليل السبت-الأحد في وسط مالي في هجومين نُسبا إلى متطرفين خسروا خمسة من مقاتليهم، وفق ما أفادت مصادر أمنية، الأحد.

وقال مصدر عسكري مالي لوكالة "فرانس برس": "أسفر هجومان انتحاريان متزامنان ليل السبت الأحد على معسكر للجيش المالي في بولكيسي وعلى موقع للجيش المالي في موندورو عن مقتل ثلاثة عسكريين على الأقل"، لافتاً أيضا إلى مقتل خمسة متطرفين.

دورية للجيش المالي (أرشيفية)
دورية للجيش المالي (أرشيفية)

وصرح مصدر عسكري آخر لـ"فرانس برس": "وقع هجومان على موندورو وبولكيسي. الحصيلة لا تزال مؤقتة. قُتل على الأقل ثلاثة عسكريين وخمسة إرهابيين".

وأضاف المصدر: "أصيب أيضاً سبعة عسكريين ماليين على الأقل بالهجوم. كما أصيب متطرفون، وقد تركوا وراءهم أكثر من 25 دراجة نارية خلال فرارهم".

وقال مسؤول محلي في موندورو لـ"فرانس برس" إن الهجمات بدأت قرابة الساعة 3:00 فجراً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) فيما "كان الجميع نائمين"، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة.

دورية للجيش المالي (أرشيفية)
دورية للجيش المالي (أرشيفية)
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وصرح مصدر طبي للوكالة أن "مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري" قرب العاصمة الإقليمية موبتي حيث للجيش معسكر كبير.

وسبق أن تعرض معسكرا بولكيسي وموندورو المجاوران للحدود مع بوركينا فاسو لهجمات.

ففي سبتمبر 2019، استُهدفا بواحدة من الهجمات الأكثر دموية في مالي منذ بدء الأزمة في 2012. وقتل يومها 50 جندياً في هجوم مزدوج تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، أكبر تحالف مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.

والخميس، قُتل ثلاثة جنود ماليين آخرين بانفجار عبوة محلية الصنع في منطقة موندورو.

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