أميركا.. أول تأييد من سيناتور لترامب

حصل المرشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية للحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الأحد، على دعم السيناتور عن ولاية الاباما جيف سيشنز، في أول دعم من عضو بمجلس الشيوخ يحصل عليه الملياردير في معركته لانتزاع بطاقة الترشيح الجمهورية.

وقال السيناتور سيشنز خلال مهرجان انتخابي نظمه ترامب في ماديسون بولاية الاباما "هذا العام لدينا فرصة للتغيير، وهذه آخر فرصة لدينا لإسماع صوت الناس. طيلة السنوات الثلاثين الماضية تحدث أناس كثر عن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، فهل فعلوا ذلك؟ كلا. دونالد ترامب سيفعل ذلك".

وأضاف "يسرني أن أدعم دونالد ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وهذا أول دعم من عضو في مجلس الشيوخ يحصل عليه متصدر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وكان حاكم ولاية نيو جيرسي الجمهوري كريس كريستي أعلن، الجمعة، تأييده لترامب.