أميركا.. حملات الجمهوريين تنحدر إلى الحضيض

تبادل المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأميركية سيلا من السب والكلمات النابية وحتى الإيحاءات الجنسية المتعلقة بالذكورة، إلى حد بادر فيه المراقبون والمحللون إلى القول إن على الآباء منع أطفالهم من مشاهدة الأخبار والبرامج السياسية بسبب الكلمات البذيئة بين المرشحين لأهم منصب في الديمقراطيات الحرة، وهو منصب الرئيس الأميركي.

وبدأ القذف بالكلمات من قبل ترامب الذي استخدم زجاجة من الماء وبدأ بصبها على الهواء مباشرة في أحد المهرجانات الانتخابية، واصفا الماء بأنه يشبه العرق الذي يتصبب من جسم خصمه الذي ينعته بماركو الصغير (ماركو روبيو) القصير، بالمقارنة مع ترامب طويل القامة.

وقال ترامب إن ماركو يضع الماكياج على وجهه بفرشاة طلاء الدهان حتى يخفي العرق المتصبب من جسمه. وسخر منه بالقول: ماذا سيفعل روبيو عندما يقابل فلاديمير بوتين ورؤساء العالم ويفاوضهم على صفقات، هل سيتصبب عرقا؟

في المقابل رد روبيو على ترامب قائلا إن ترامب أراد امرأة طويلة ربما لأنه يريد أن يرى إن كان قد تبول على نفسه.

ولم يتوقف السباب عند هذا الحد، فقد سخر روبيو أيضا من يدي ترامب اللتين وصفهما بالصغيرتين. وقال من الغريب أن يكون رجل بهذا الطول لديه يدان صغيرتان، وأنتم تعرفون ما معنى أن تكون يدا الرجل صغيرتين.

ترامب رد على من يسميه ماركو الصغير قائلا إن الجميع أخبروه بأن يديه جميلتان. كما وصف ترامب السيناتور كروز بأنه أكبر كذاب على وجه الكرة الأرضية.

وقال روبيو إن ترامب مخادع ومحتال، يريد أن يسرق الحزب الجمهوري، حزب الرئيس ريغان، وحزب الرئيس إبراهام لينكولن.

وبشهادة العديد من المراقبين، فإن هذه الحملة للرئاسة بين المرشحين الجمهوريين هي الأسوأ على الإطلاق وتنزلق نحو الوحل.