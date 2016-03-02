انتخابات أميركا.. ترامب "يراوغ" في قضايا الهجرة

طالب المرشحان الجمهوريان تيد كروز وماركو روبيو من دونالد ترامب الكشف عن مواقفه الحقيقية من الهجرة غير الشرعية. وقال المرشحان إن على ترامب أن يطلب من هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنشر نص الحوار الذي جرى مع ترامب الشهر الماضي. وكان موقع "بازفيد" الإخباري قد نشر عن موظفين لدى الصحيفة لم تذكر أسماءهم أن ما قاله ترامب أثناء لقائه لا يتوافق مع موقفه العلني الذي يطالب بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين. ومن غير الواضح بعد إن كانت القضية ستؤثر على شعبية ترامب.

ولم ينكر ترامب في لقاء مع قناة "فوكس" أنه عرض وجهات نظر أكثر مرونة من مواقفه العلنية أثناء لقائه مع الصحيفة. وقال ترامب يوم الاثنين إن "كل شيء يخضع للمفاوضات"، موضحا أن "بناء الجدار غير خاضع للمفاوضات".

أهمية الجدل تكمن في أن موقف ترامب الصارم ضد المهاجرين غير الشرعيين ووعوده ببناء جدار يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك هو تحديدا سبب شعبيته وبروزه كمرشح، خاصة في أوساط الأميركيين البيض من الطبقات العاملة الذين يلومون المهاجرين غير الشرعيين على "سرقة وظائفهم وتغيير نمط حياتهم السابق".

وفي لقاء لتيد كروز مع "فوكس بيزنيس نيوز" قال: "لا يمكننا الوثوق في ترامب. هو قال إنه سيكون شخصا مختلفا بعد يوم الانتخاب".

وأعلن ماركو روبيو أثناء فعالية انتخابية في اركنسا أن "ما يقوله ترامب لصحيفة نيويورك تايمز يختلف عما يقوله لكم".

"جزء مخفي لم يعد للنشر"

وكان ترامب قد زار الهيئة التحريرية للصحيفة في الخامس من يناير كما يعهد من كبار المرشحين الحزبيين، وذلك في محاولة للحصول على تأييد هيئة التحرير الليبرالية. جزء من الحوار كان للنشر، أما الجزء الآخر الذي يثار حوله الجدل، فكان مسجلا ولكنه لم يكن معدا للنشر بناء على اتفاق مسبق لترامب مع الصحيفة.

وكتبت جيل كولينز، وهي كاتبة عمود رأي في الصحيفة حضرت اللقاء، أن "التحليل الأكثر تفاؤلا الذي ينطبق على ترامب كمرشح رئاسي هو أنه لا يؤمن بالمواقف، إلا المواقف التي يحتاجها الشخص لأسباب استراتيجية أثناء التفاوض للتوصل إلى صفقة، فمن الواضح أنك لا تستطيع أن تشرح كيف تطرد 11 مليون مهاجر غير شرعي، فذلك هو العرض الأول في مفاوضات مستقبلية".

ونقل العاملون في الصحيفة لموقع "بازفيد" أن ما كتبته كولينز يتعدى التكهن، بل يعكس ما قاله ترامب عن مرونة مواقفه.

وقال محرر الصفحة التحريرية اندور روزنثال في تصريح لموقع "بازفيد": "يمكن لترامب الاتصال بالصحيفة وطلب نشر نص الحوار، ومن ثم نقرر ما سنفعل".

وكان ترامب أعلن في مقابلة هذا العام مع صحيفة "واشنطن اكسامينر" أنه لا يعارض "الأخذ والعطاء" في المواقف. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان موقفه هو "العرض الأول" في مفاوضات، قال ترامب إنه "عرض قوي".