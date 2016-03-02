كلينتون وترامب ينتظران مكاسب الثلاثاء الكبير

تتضح معالم السباق الانتخابي الاميركي بصورة أكبر ليل الثلاثاء-الأربعاء بعد تصويت الناخبين في 12 ولاية فيما يعرف بالثلاثاء العظيم.

وتشير الاستطلاعات الى تقدم المرشحة هيلاري كلينتون في السباق الديمقراطي والمرشح دونالد ترامب في الانتخابات الحزبية الجمهورية. لكن هامش فوز المرشحين - وخاصة مرشحي الطبقة الثانية - هو عامل المفاجأة.‬

ويفوز المرشح في كلا الحزبين بتمثيل حزبه في الانتخابات العامة بناء على عدد المندوبين الذين يحظى بتأييدهم. وهناك 865 مندوبا ديمقراطيا و 595 جمهوريا سيتم انتخابهم الثلاثاء. ويجري توزيع هؤلاء بطريقة نسبية، الامر الذي يعني ان هامش الفوز سيدفع بانسحاب مرشحين من السباق واستمرار آخرين.‬

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على الجانب الديمقراطي، قد يكون فوز كلينتون على حساب بيرني ساندرز في الولايات الجنوبية الغنية بالناخبين الافارقة الاميركيين، فاترا إلى حد كبير، حال تمكن ساندرز من الحصول على اصوات الناخبين في الولايات الشمالية مثل ماساتشوستس ومينيسوتا، وهي تكتظ بالناخبين البيض الذين يميلون يسارا.‬

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على الجانب الجمهوري يتوقع فوز ترامب بهامش كبير في غالبية الولايات عدا تكساس، والتي تشتد فيها المنافسة بينه وبين عضو مجلس الشيوخ من الولاية تيد كروز. ‬

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ويتنافس كروز وعضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وحاكم ولاية اوهايو جون كيسيك، للحصول على المرتبة الثانية. وكل منهم يحاول ان يقنع الناخبين الجمهوريين التقليديين انه الاقدر على هزيمة ترامب في ولايات التصويت المقبل. لكن الاستطلاعات تشير الى ان شعبية المرشحين الثلاثة مجموعة لا تتساوى مع شعبية ترامب.‬

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‬ويشير استطلاع جديد الى أن المرشحين الديمقراطيين كلينتون وساندرز يتقدمان على المرشح الجمهوري المفترض ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.‬