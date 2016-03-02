ترامب وكلينتون يرسخان نصرهما في "الثلاثاء الكبير"

اكتسح دونالد ترامب منافسيه بفوزه في ولايات جنوبية وشمالية شرقية في أميركا، بينما عمقت كلينتون من شعبيتها بين الناخبين الأفارقة الأميركيين في الجنوب.

كلينتون فازت في 7 ولايات هي ألاباما واركنسا وجورجا وماساتشوستس وتنيسي وتكساس وفرجينيا. أما غريمها ساندرز ففاز في 4 ولايات هي فيرمونت، إضافة إلى كولورادو ومينيسوتا وأوكلاهوما، الأمر الذي قد يطول من قدرته على البقاء في السباق. وحاز ترامب على أصوات الناخبين في سبع ولايات هي ألاباما واركنسا وجورجا وماساتشوستس وتنيسي وفيرمونت وفرجينيا. تيد كروز، وهو عضو مجلس شيوخ من تكساس حاز على ولايتي تكساس وولاية أوكلاوهوما المجاورة. وللمرة الأولى فاز ماركو روبي بتصويت إحدى الولايات، مينيسوتا.

فوز هيلاري كلينتون بشكل حاسم في الولايات الجنوبية وبهامش كبير طمأن المرشحة الديمقراطية وحول تركيزها من منافسها على الجانب الديمقراطي بيرني ساندرز إلى منافسها المتوقع على الجانب الجمهوري دونالد ترامب، الذي يكرر دائما أنه سيجعل البلاد عظيمة من جديد.

كلينتون تتحدث عن المثابرة وترامب يحتفل

وقالت كلينتون أثناء فعالية انتخابية تلت النتائج في فلوريدا "هناك المزيد الذي يجب القيام به ولكن ليس علينا أن نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، فأميركا لم تتوقف يوما عن عظمتها. يجب أن نوحد أميركا من جديد".

أما ترامب، فاحتفل بنجاحه الكبير ليس في تجمع انتخابي كالمعتاد، بل في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن دوره في توسيع القاعدة التقليدية الجمهورية. كما انتقل هدفه من السباق التمهيدي إلى العام الذي سيضطر فيه إلى توسيع شعبيته ضمن الناخبين بشكل عام وليس الجمهوريين فقط.

وقال: "أنا أوحد الناس، ربما يصعب على البعض تصديقي ولكنها الحقيقة".

صعوبة التوحد بوجه ترامب

لكن فوز تيد كروز بولايتين، والذي يعود بشكل أساسي إلى الناخبين المتدينين المسيحيين، إضافة إلى فوز روبيو في ولاية مينيسوتا، عقّد من قدرة المؤسسة الحزبية الجمهورية المعارضة لترامب على التوحيد وراء مرشح من بين ثلاثة: هم روبيو وكروز وكيسيك الذي ستصوت ولايته أوهايو خلال أسبوعين.

هدف كروز الآن هو توحيد الجمهوريين الذين يعارضون ترامب وراءه، كما قال في خطاب الانتصار، حيث طالب كروز بقية المرشحين الجمهوريين بالانسحاب والالتفاف حوله. وأضاف: "هناك قرار مهم يجب اتخاذه في الغد، فما دامت الساحة الجمهورية منقسمة، فمسار ترامب نحو الفوز بات مرجحا".

لم تغير نتائج "الثلاثاء العظيم" من توجه السباق الرئاسي وعلى الأغلب ما سينتظر أهم المرشحين المتبقين إلى تصويت عدد من الولايات الكبيرة الأخرى، خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يقرروا الانسحاب أم الاستمرار في السباق.