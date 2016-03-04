جون مكين ينضم لرومني في توجيه انتقادات حادة لترامب

انضم السيناتور جون مكين، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2008، إلى ميت رومني، مرشح الحزب في انتخابات عام 2012، أمس الخميس في توجيه انتقادات حادة لدونالد ترامب الذي يتصدر المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016، تتعلق بالسياسة الخارجية على وجه خاص.

وقال مكين في بيان: "أشارك صديقي المرشح الجمهوري السابق ميت رومني قلقه المتعلق بدونالد ترامب الذي وصفه في كلمته اليوم".

وأضاف متحدثا عن خطاب نُشر على الانترنت: "أكرر أيضا المخاوف العديدة التي أثارها 65 من الزعماء الجمهوريين في الدفاع والسياسة الخارجية تتعلق بتصريحات السيد ترامب الجاهلة بل والخطيرة بشأن قضايا الأمن القومي".

وقال مكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه في وقت يسود الاضطراب العالم "أريد من الناخبين الجمهوريين أن ينتبهوا بشدة لما قاله أكثر زعماء حزبنا احتراما ومعرفة وخبراء الأمن القومي بشأن السيد ترامب".