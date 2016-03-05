الجمهوري بن كارسون ينسحب رسمياً من السباق للبيت الأبيض

أكد طبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون رسميا، أمس الجمعة، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين إلى البيت الأبيض، وذلك بعد يومين من إعلانه أنه لا يرى أفقا لترشحه.

وصرح المرشح الأسود الوحيد في السباق في تجمع سنوي للجمهوريين وسط تصفيق نحو 1000 شخص تجمعوا قرب واشنطن "سأبقى ألتزم بمحاولة إنقاذ بلادي".

وكان كارسون قرر عدم المشاركة في المناظرة الرئاسية الجمهورية مساء الخميس، قائلا إنه لا يرى "طريقا سياسيا للاستمرار بعد نتائج الانتخابات التمهيدية" الثلاثاء الكبير.

وبذلك لم يبق رسميا إلا أربعة مرشحين جمهوريين في السباق.

وهيمن الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون على نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية التي تعتبر مفصلية في السباق إلى البيت الأبيض، وأصبحا بذلك المرشحين الأوفر حظا لخوض الانتخابات الرئاسية.