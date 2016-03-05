محتجون يقاطعون كلمة ترامب أمام حشد انتخابي في لويزيانا

قاطع محتجون المرشح المحتمل للحزب الجمهوري أكثر من مرة أثناء إلقاء كلمة أمام حشد انتخابي في نيو اورليانز، أمس الجمعة، وهتف عدد من المحتجين بعبارات مناهضة لجماعة كلو كلوكس كلان، ودافع البعض الآخر عن السود. وأخرجت الشرطة المحتجين بالقوة من حظيرة طائرات في مطار ليكفرونت حيث ألقى ترامب كلمته.

ويأتي المؤتمر الانتخابي لترامب في لويزيانا قبل الانتخابات التمهيدية التي تجري اليوم السبت في كانساس ولويزيانا ومين وكنتاكي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس أن ترامب يحظى بتأييد 41 في المئة من الناخبين الجمهوريين، مقابل 19 في المئة لتيد كروز، و16 في المئة لماركو روبيو.