ترامب "يهجر" أميركيين إلى كندا

عرف موقع الهجرة الرسمي إلى كندا خلال الأسبوع الماضي إقبالاً منقطع النظير من قبل الأميركيين، تزامناً مع إعلان فوز دونالد ترامب، المرشح المحتمل للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، في 5 ولايات أميركية، خاصة يوم "الثلاثاء الكبير" في الأول من مارس 2016.

وبثت قناة CTV نيوز الكندية تقريرا نهاية الأسبوع، يبين ما شهده الموقع من إقبال فاق الـ15 ألفاً بين الساعة 9 و11 من يوم الثلاثاء الماضي، وقت إعلان النتائج.

ووصل دخول الأميركيين إلى الموقع طوال اليوم إلى 68 ألفاً، وبلغ ذروته في الساعة 10، حيث دخل الموقع أكثر من 10 آلاف و200 شخص أميركي.

ووصل الرقم في الساعة 11 إلى 7168 وهو أيضاً رقم مرتفع.

ويعود سبب زيادة الدخول من قبل الأميركيين إلى موقع الهجرة الرسمي في ذلك اليوم، حسب ذات القناة، إلى فوز ترامب في 5 ولايات أميركية، فقبل أن يعلن انتصاره كان الرقم أقل من 4900 شخص.

وبعد إعلان فوز ترامب زاد العدد ووصل إلى أعلى مستوى، كما سجل الموقع دخول زهاء 26 ألف أميركي خلال 4 ساعات فقط.

ويقول تقرير القناة الكندية إن الأميركيين قلقون جداً من احتمال فوز ترامب، "لأن ذلك سيدفعهم بشكل عملي إلى تنفيذ خططهم في الانتقال إلى كندا".