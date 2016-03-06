كروز يهزم ترامب بانتخابات الجمهوريين في ولايتين

فاز سيناتور تكساس تيد كروز، أمس السبت، بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولايتي كانساس ومين، متقدما بشكل مريح على الملياردير دونالد ترامب، بحسب توقعات قنوات التلفزيون الأميركي. إلا أن ترامب فاز في ولاية لويزيانا كما أنه تقدم في ولاية كنتاكي.

وبعد فرز 43% من الأصوات في ولاية كنساس، ظهر تقدم كروز بـ49% من الأصوات متقدما بشكل واضح على ترامب الذي حصل على 24.7% من الأصوات، رغم أن الاستطلاعات كانت تشير إلى فوز هذا الأخير. وحل بعيدا خلفهما سيناتور فلوريدا ماركو روبيو وحاكم اوهايو جون كاسيش بـ14.8% و9.9%.

وشكر كروز الذي يقدم نفسه باعتباره خط الدفاع الأخير أمام اكتساح ترامب، ناخبي كانساس مشيرا مع ذلك إلى أنه لا يزال من المبكر الإعلان عن نتائج نهائية "إننا حصلنا على نحو 50% في ولاية ماين" التي تصوت أيضا السبت.

وأيد الجمهوريون في اجتماع سنوي السبت بنسبة 40% كروز مقابل 30% لروبيو و15% لترامب و8% لكاسيش، وسط أزمة سياسية داخل الحزب.

وتصدر لاحقا نتائج ولاية لويزيانا، الأهم لجهة عدد المندوبين وولايتي ماين وكنتاكي.