أميركا.. ساندرز يفوز على كلينتون بانتخابات ولاية ميشيغن

فاز السيناتور برني ساندرز بفارق ضئيل على هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغن، الثلاثاء، بحسب نتائج استطلاعات بثتها شبكات تلفزة أميركية.

وأظهرت استطلاعات للرأي لدى خروج للناخبين من مراكز الاقتراع نشرت نتائجها شبكات "ايه بي سي" و"سي بي اس" و"ان بي سي" و"فوكس نيوز" أن السيناتور عن فيرمونت تصدر الانتخابات في ولاية ميشيغن متقدما بفارق ضئيل على كلينتون التي حققت بالمقابل قبل ساعات من ذلك فوزا سهلا عليه في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميسيسيبي (جنوب).

وقبيل صدور النتائج، قال ساندرز في مؤتمر صحافي في ميامي بفلوريدا، إن السباق بينه وبين وزيرة الخارجية السابقة محموم في هذه الولاية التي تعتبر القلب النابض لقطاع صناعة السيارات، مضيفا "أود أن أشكر أهالي ميشيغن الذين كذبوا استطلاعات الرأي التي كانت تظهرنا قبل يومين فقط متخلفين بما بين 20 و25 نقطة" عن كلينتون.

بالمقابل، حققت كلينتون فوزا سهلا على ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميسيسيبي، وذلك بعد أسبوع من فوزها بسائر الولايات الجنوبية الحدودية مع المكسيك، وهي لويزيانا واركنسو وتينيسي وألاباما، في انتصار تدين به بالدرجة الأولى إلى الناخبين السود الذين يشكلون 69% من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الثلاثاء، بحسب استطلاع للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أجرته شبكة "سي ان ان".

وبحسب الاستطلاع نفسه فإن 89% من هؤلاء صوتوا لكلينتون، وهو رقم قياسي. وبذلك تكون كلينتون فازت في 13 ولاية، مقابل تسع ولايات فاز فيها ساندرز منذ بدأت الانتخابات التمهيدية في مطلع فبراير.