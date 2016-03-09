الانتخابات الرئاسية وصناعة السيارات في ميشيغن

الطريق إلى البيت الأبيض يعبر في ولاية ميشيغن، وهي ولاية شهيرة بصناعة السيارات، من "فورد" إلى "جنرال موتورز" إلى "كرايسلر".

الأزمات الاقتصادية تعبر أيضاً عبر ولاية ميشيغن، فكلما أصيب الاقتصاد الأميركي أو السوق المالية بنكسة مثلما حدث في العام 2008، أصيبت ميشيغن وصناعة السيارات بأزمة كبيرة، ويتوقف التصنيع ويخسر الآلاف وظائفهم في المصانع والأعمال المرتبطة بصناعة السيارات.

أي مرشح رئاسي يقول إنه يريد أن يحافظ على صناعة السيارات، وهذا ما تريد هيلاري كلينتون أن تقوله للناخبين في ميشيغن، وهي متقدمة في الولاية، لكنها أرادت حسم المعركة ضد منافسها برني ساندرز منذ أيام، واتهمته في مناظرة تلفزيونية بأكبر تهمة ممكنة، وهي أنه وقف في الكونغرس ضد إنقاذ صناعة السيارات عندما أرسل الرئيس الأميركي باراك إوباما في العام 2009 مشروع قانون لمساعدة هذا القطاع وحمايته من الإفلاس.

قالت كلينتون يوم الأحد: "أنا صوّت مع مساعدة القطاع، وهو صوّت ضده". إنها جملة صغيرة واتهام كبير. وبصرف النظر عن اعتراض المرشح المنافس على دقة الكلام، علق اتهام كلينتون في ذهن المستمع والمشاهد والناخب.

تحتاج كلينتون إلى نصر في ميشيغن، فالمنافس برني ساندرز يقلّص الفارق معها على المستوى الوطني، وهو يحظى الآن بتأييد 42% من الديمقراطيين، وتحظى هي بـ49%. المثير للانتباه أن الفارق كان أكبر، وحظي ساندرز بنسبة تأييد 16% في أول الصيف الماضي، وكانت كلينتون عند نسبة 68%.

الصورة مشابهة لدى الجمهوريين، فالمرشح الثري دونالد ترامب يتقدّم على منافسيه، لكن الفارق بينه وبين السيناتور كروز يتضاءل، ويتبعهما السيناتور ماركو روبيو.

من اللافت أن شعبية ترامب عالقة في مستوى الـ30 وتراجعت قليلاً خلال الأيام الماضية على المستوى الوطني، فالهجمات التي تعرض لها ترامب قلّصت التأييد للمرشح الشعبوي من 37% في شهر يناير الماضي إلى 34% هذا الشهر، أي أن انسحاب جيب بوش وكريس كريستي وبن كارسون لم يكن لمصلحة ترامب، بل كان لمصلحة كروز وروبيو وأيضا حاكم ولاية أوهايو جون كايسيك الذي يراهن على نتائج إيجابية في ميشيغن وأوهايو، كما يراهن الجميع على عرقلة دونالد ترامب.

إنها الآن معركة مفتوحة.