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انتخابات أميركا التمهيدية.. كروز يهزم ترامب في إيداهو

المصدر: واشنطن - فرانس برس
كروز وترامب
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فاز السيناتور المتشدد تيد كروز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ايداهو، الثلاثاء، متقدما بفارق كبير على الملياردير دونالد ترامب الذي حل ثانيا في هذه الولاية، ولكنه على المستوى الوطني لا يزال يتصدر بفارق شاسع السباق الحزبي لانتخابات البيت الأبيض.

وأظهرت استطلاعات للرأي لدى خروج للناخبين من مراكز الاقتراع نشرت نتائجها شبكات تلفزة أميركية أن السيناتور عن ولاية تكساس حصد 43% من الأصوات في ولاية ايداهو (شمال غرب) مقابل 28% من الأصوات لترامب.

وكان ترامب انتزع في وقت سابق الثلاثاء انتصارين، الأول في ميسيسيبي (جنوب)، والثاني في ميشيغن، الولاية الشمالية والأهم من حيث وزنها الانتخابي من بين الولايات الأربع التي أدلى فيها الناخبون الجمهوريون بأصواتهم الثلاثاء.

وبذلك يرفع كروز حصيلة انتصاراته إلى سبع ولايات مقابل 14 ولاية فاز بها ترامب، وذلك من أصل 23 ولاية أدلت بأصواتها حتى الآن في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

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