ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية لولاية هاواي

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

فاز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية هاواي، في الانتصار الثالث له ليل الثلاثاء.

وكتب الملياردير على تويتر "شكراً هاواي" بعد إعلان النتائج في الولاية التي شهدت الاقتراع الرابع للجمهوريين الثلاثاء.

يذكر أن دونالد ترامب وهيلاري كلينتون قد فازا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تباعاً في ميسيسيبي. كما فاز الملياردير الأميركي في ولاية ميشيغن.

وأعلنت شبكتا "أن بي سي" و"فوكس نيوز" فوز الملياردير في الولايتين: الجنوبية المحافظة ميسيسيبي، والشمالية الصناعية ميشيغن، وذلك بعد أسبوع من فوزه بولايتي لويزيانا وألاباما الحدوديتين.