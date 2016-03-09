فوز ترامب وكلينتون بالانتخابات التمهيدية في ميسيسيبي

فاز دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أمس الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تباعاً في ميسيسيبي، بحسب نتائج استطلاعات بثتها شبكات تلفزة أميركية مساء الثلاثاء لدى إغلاق صناديق الاقتراع في هذه الولاية الجنوبية. كما فاز الملياردير الأميركي في ولاية ميشيغن.

فوز كيلنتون في ميسيسيبي

وفور انتهاء عمليات التصويت أجمعت شبكات التلفزة الخمس الكبرى على فوز وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ميسيسيبي، لتتحول الأنظار بذلك إلى ولاية ميشيغن حيث تجري أيضا انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي.

وكانت كلينتون فازت الأسبوع الماضي بسائر الولايات الجنوبية الحدودية مع المكسيك، وهي لويزيانا واركنسو وتينيسي والاباما، وهو انتصار تدين به بالدرجة الأولى إلى الناخبين السود الذين يشكلون 69% من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الثلاثاء، بحسب استطلاع للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أجرته شبكة "سي ان ان".

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن 89% من هؤلاء صوتوا لكلينتون، وهو رقم قياسي. وهذه هي الولاية الـ13 التي تفوز فيها كلينتون من أصل 21 ولاية جرت فيها حتى الآن الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

ترامب يفوز في ميسيسيبي وميشيغن

بدوره، فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايتي ميسيسيبي وميشيغن، بحسب نتائج استطلاعات بثتها شبكات تلفزة أميركية لدى إغلاق صناديق الاقتراع في أولى الولايات الأربع التي أدلى فيها الناخبون الجمهوريون بأصواتهم الثلاثاء لاختيار مرشحهم للسباق الرئاسي.

وفور انتهاء عمليات التصويت، أعلنت شبكتا "ان بي سي" و"فوكس نيوز" فوز الملياردير في الولايتين: الجنوبية المحافظة ميسيسيبي، والشمالية الصناعية ميشيغن، وذلك بعد أسبوع من فوزه بولايتي لويزيانا والاباما الحدوديتين.

وبذلك يكون ترامب قد فاز حتى الآن بـ14 ولاية من أصل 22 ولاية اختار فيها الناخبون الجمهوريون مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.