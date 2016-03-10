كلينتون: يجب فرض عقوبات على إيران بسبب "صواريخها"

قالت هيلاري كلينتون، التي تتصدر سباق الحزب الديمقراطي للترشح بانتخابات الرئاسة الأميركية، إنها تشعر "بقلق عميق" بشأن التقارير التي أفادت بإجراء إيران تجارب إطلاق صواريخ باليستية، مؤكدةً أنه ينبغي فرض عقوبات على طهران بسبب أفعالها.

وقالت كلينتون في بيان أمس الأربعاء: "يظهر هذا مجددا السبب الذي يدعونا للتصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في أنحاء المنطقة.. في الوقت الذي ننفذ فيه الاتفاق النووي بقوة".

وأضافت: "ينبغي أن تواجه إيران عقوبات على هذه الأنشطة".

وأجرت إيران في وقت سابق الأربعاء تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين قالت إنهما مصمّمان ليكونا قادرين على ضرب إسرائيل في تحد للانتقادات الأميركية لاختبارات مماثلة أجريت في اليوم السابق.