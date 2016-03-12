أميركا.. ترامب يلغي اجتماعا شعبيا لأسباب أمنية

ألغى أبرز المرشحين الجمهوريين في سباق البيت الأبيض دونالد ترامب اجتماعا شعبيا كان مقررا مساء يوم الجمعة في شيكاغو (شمال)، وذلك لأسباب تتعلق بـ "الأمن"، بحسب ما أعلن فريق حملته.

وأوضح فريق الحملة في بيان أنه "بعد ان التقى (ترامب) قوات الأمن، قرر تأجيل اجتماع هذا المساء الى موعد آخر وذلك من أجل أمن عشرات آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في القاعة وحولها".

وتصاعد التوتر يوم الجمعة في المدينة التي شهدت تجمع متظاهرين في جامعة الينوي ومحيطها حيث كان من المقرر أن يلقي ترامب كلمة لاحقا.

وندد الكثير من المتظاهرين بالعنصرية باسم حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود لها أهمية).

وفي وقت سابق من الجمعة تمت مقاطعة الملياردير ترامب مجددا ومرارا من قبل متظاهرين في تجمع بسانت لوي في ميسوري (وسط).

وتأتي هذه الحوادث الجديدة قبل أيام من "الثلاثاء الكبير" الثاني الذي سيشهد انتخابات تمهيدية في خمس ولايات يعتبر ترامب الأوفر حظا فيها لكنه يلقى معارضة داخل حزبه الجمهوري.