الانتخابات الأميركية.. كروز يهزم ترامب بولاية وايومنغ

حقق تيد كروز انتصاراً سهلاً، السبت، في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية وايومنغ، على دونالد ترامب الذي حل ثالثاً خلف ماركو روبيو.

وفاز كروز بتسعة من المندوبين الـ12 لهذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، بنحو 66% من الأصوات، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

وحصل روبيو على 19% من الأصوات، وترامب على 7%.

لكن ترامب لا يزال متقدماً بشكل مريح لجهة إجمالي عدد المندوبين في سباق المرشحين الجمهوريين التمهيدي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وتجري الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، في خمس ولايات كبيرة، هي فلوريدا والينوي وميسوري وأوهايو وكارولاينا الشمالية.

ووصفت هذه الانتخابات بثاني "ثلاثاء كبير" بسبب أهمية رهانها.