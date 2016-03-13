ترامب يهدد بإرسال مناصريه لإفساد تجمعات ساندرز

هدد دونالد ترامب، أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الأحد، بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، في إشارة إلى أنه لا ينوي تخفيف لهجته الحادة بعد اندلاع اشتباكات في عدد من تجمعاته في مطلع الأسبوع الحالي.

وبدا ترامب خارجا عن طوره بعد أن تحول الخلاف المتصاعد بين مناصريه ومحتجين غاضبين من مواقفه بشأن الهجرة والمسلمين إلى تهديد ملموس يوم الجمعة، ما دفعه إلى إلغاء تجمع انتخابي في شيكاغو، وخيّم على ظهوره في التجمعات الانتخابية يوم السبت.

واتهم ترامب مناصري ساندرز بافتعال الأحداث التي جرت في شيكاغو حيث نشبت مشاجرات بين محتجين ومناصري ترامب، أحد أقطاب قطاع المقاولات.

ووصف ترامب ساندرز، وهو سيناتور عن ولاية فيرمونت، بأنه "صديقنا الشيوعي".

ويوم الأحد، صعَّد ترامب الأمور أكثر بتغريدة على "تويتر" قال فيها: "بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم إبلاغ مخربيه بالتوجه إلى تجمعاتي. احذر يا بيرني وإلا فإن مناصريّ قد يقصدون تجمعاتك".

وجاءت مشاهد المشاجرات في شيكاغو عقب أسابيع من العنف في تجمعات ترامب الانتخابية التي تعرض فيها محتجون وصحافيون إلى لكمات ومضايقات وطرد، ما أثار مخاوف أمنية في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر لاختيار خلف لباراك أوباما.