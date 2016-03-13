روبيو يتصدر انتخابات الجمهوريين بواشنطن.. وترامب ثالثاً

مني دونالد ترامب بخسارة مدوية أمس السبت في الانتخابات التمهيدية في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث هزمه سيناتور فلوريدا ماركو روبيو.

كما خسر ترامب أمس أيضاً في ولاية وايومنغ، حيث فاز تيد كروز، ما يشير إلى احتدام المنافسة في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام.

وإن كان رجل الأعمال الثري متصدرا في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني ومن حيث عدد المندوبين الجمهوريين، إلا أن سيناتور فلوريدا ماركو روبيو ألحق به هزيمة سهلة في المجالس الناخبة الجمهورية في العاصمة الأميركية.

وحصل روبيو على 37.3% من الأصوات، في مقابل 35.5% المئة لحاكم أوهايو جون كاسيك، بحسب وسائل إعلام أميركية. وحل ترامب ثالثا بحصوله على 13.8%.

وفاز روبيو بـ10 مندوبين من أصل 19، فيما حصد كاسيك التسعة الآخرين، ولم يحصل ترامب على أي مندوب.

وتعتبر واشنطن ذات غالبية ديمقراطية، حيث فقط 6% من الناخبين مسجلين كجمهوريين.

وفي ولاية وايومنغ في غرب البلاد، حقق تيد كروز انتصاراً سهلا السبت على دونالد ترامب الذي حل ثالثا، خلف ماركو روبيو. وفاز كروز بتسعة من المندوبين الـ12 لهذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، بحصوله على نحو 66.3% من الأصوات، بحسب وسائل الإعلام الأميركية. وحصل روبيو على 19.5% من الأصوات وترامب على 7.5%.

وجاءت هذه النتائج بعدما واجه ترامب السبت سيلا من الانتقادات من خصومه الجمهوريين الذين أخذوا عليه خطابه الناري بعد صدامات شديدة وقعت بين أنصاره ومعارضيه على هامش تجمع انتخابي ألغي في شيكاغو.

لكن ترامب لا يزال متقدما بشكل مريح لجهة إجمالي عدد المندوبين في سباق المرشحين الجمهوريين التمهيدي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

من جهة أخرى، فازت هيلاري كلينتون في أول مجالس ناخبة ينظمها الحزب الديمقراطي في جزر ماريانا الشمالية.

وحصدت وزيرة الخارجية السابقة أربعة مندوبين، بينما فاز منافسها سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز بمندوبين، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة "سي.أن.أن" أن كروز فاز بمندوب واحد في غوام، بينما بقي خمسة من المندوبين غير ملتزمين.

وتشهد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل "ثلاثاء كبيرا" ثانيا حيث تجري الانتخابات التمهيدية في خمس ولايات كبيرة هي فلوريدا وايلينوي وميزوري واوهايو وكارولاينا الشمالية.