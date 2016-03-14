ترامب قد يدفع تكاليف قضائية لأحد مؤيديه "لكم" متظاهراً

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه يبحث في إمكانية دفع تكلفة محامي الرجل الذي لكم أحد المتظاهرين أثناء فعالية انتخابية لترامب. وكان الرجل، جون مكجراو، قد هدد بأنه سيقتل المتظاهر إن كرر فعلته.

ودافع ترامب عن مكجراو، أمس الأحد، أثناء مقابلة مع قناة "إن بي سي": "إنه لا يحب ما يحدث للبلاد، إنه شخص يريد أن تصبح الولايات المتحدة عظيمة من جديد. هناك توتر أثناء فعالياتي، لأن الناس سئموا من القيادة غير الفعالة في البلاد".

يأتي هذا في وقت تزداد فيه وتيرة العنف والتوتر في الفعاليات الانتخابية للمرشح المثير للجدل الذي نجح في تنفير فئات مختلفة من الأميركيين، سواء كانوا مهاجرين لاتينيين أو أفارقة أميركيين يعانون من عنف الشرطة، أو مسلمين يتعرضون لمضايقات متزايدة في الولايات المتحدة.

وتعرض ترامب لسيل من الانتقادات من قبل المرشحين الجمهوريين الآخرين، وحتى من قبل الرئيس أوباما الذي قال لماذا تستغربون مما يحدث؟ هذا هو نفس الرجل الذي كان متأكدا أنني ولدت في كينيا.

وقال المرشح الجمهوري تيد كروز إن ترامب يشجع على العنف. مرشح آخر، ‫ماركو روبيو، وصف دونالد ترامب بأنه دكتاتور عالم ثالث، وقال في مقابلة مع "سي إن إن": "إن ترامب كذاب، فهو يكرر قصة عن جنرال قام بتلطيخ رصاص جيشه بدم الخنزير، ومن ثم قتل سجناء مسلمين، هذا شيء غير مقبول وفظيع وغير صحيح، إنها كذبة‬. ومن ثم اتهم الرجل الذي اقتحم المسرح أثناء الفعالية بأنه يتنمي لداعش!

حاكم ولاية أوهايو والمرشح الجمهوري جون كيسيك قال أثناء مقابلة مع قناة اي بي سي إن ترامب خلق "جوا مشحونا".

وقالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون "إن لعبت بالكبريت فستشعل نارا لا تستطيع السيطرة عليها. هذه ليست قيادة، بل هي حريق سياسي".

ودافع ترامب عن تصرفاته خلال سلسلة من المقابلات أثناء البرامج الصباحية أمس الأحد، قائلا خلال مقابلة مع "ان بي سي" إنه كان محط مدح لقراره إلغاء إحدى فعالياته في شيكاغو بعدما تشابك متظاهرون مع مؤيديه. "كان بإمكاني أن أبقي على خطابي، وكان سيحدث شغب يؤدي إلى إصابات." ترامب وصف المتظاهرين بالمخربين، وقال إنهم من مؤيدي المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، كما هدد ساندرز قائلا إنه سيرسل مؤيديه إلى فعالياته.

ساندرز رد خلال مقابلة على قناة "سي ان ان" بأنه ليس وراء المتظاهرين، ووصف ترامب بأنه شخص يشجع على العنف "‫آمل ألا يقوم مؤيدوه بتعطيل أو مقاطعة الفعاليات الانتخابية. فالتظاهر شيء والمقاطعة شيء آخر". ‬

ويلام ترامب لتشجيعه العنف، خاصة بعدما قال في أحد الخطابات تعليقا على متظاهر "أيام زمان، كان يتم إخراج هؤلاء من القاعة على حمالة" الأمر الذي حدث بالفعل بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تعليقه.

وقال ترامب إنه لا يتحمل مسؤولية العنف الذي حدث أثناء فعالياته، رغم أنه كان قد شجع مؤيديه على ضرب متظاهرين بعد أن نبهه رجال الأمن أن منظاهرين كانا يحملان حبتي طماطم أثناء الخطاب. وخاطب ترامب مؤيديه قائلا "إن رأيتم أحدا يحاول أن يضربني بالطماطم فقوموا بضربه، وأنا سأتكلف بالمحامي.

هذا وأصر ترامب، الأحد، على تعليقاته المستفزة حول كراهية الإسلام "لنا" في حديث مع محطة فوكس نيوز، قائلا إن هناك ما بين 27 و35% من المسلمين الذين لديهم استعداد لقتال الولايات المتحدة. ترامب لم يغير من رأيه رغم أن مقدم البرنامج ذكره أن ما قاله هو اتهام يطال مئات الملايين من البشر.