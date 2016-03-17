إلغاء مناظرة بين مرشحي الحزب الجمهوري بعد انسحاب ترامب

قالت شبكة "فوكس نيوز" إنها ألغت مناظرة بين المرشحين الرئاسيين للحزب الجمهوري مقررة الأسبوع القادم في ولاية يوتا، بعدما أبلغها دونالد ترامب الذي يتصدر المتنافسين أنه لن يحضر.

وأبلغ ترامب الذي تنازع مع "فوكس نيوز" على مدار حملته الانتخابية الشبكة التلفزيونية في مقابلة يوم الأربعاء أنه لن يشارك في المناظرة المقررة يوم الاثنين لأنه يعتقد أن الجمهوريين "أجروا مناظرات كافية".

وفي أعقاب ذلك قال جون كاسيتش حاكم أوهايو إنه أيضاً لن يحضر المناظرة ما لم يغير ترامب رأيه ويقرر الحضور.

وانتقد تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس والذي يحتل المرتبة الثالثة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر ترامب، وحثّ أنصاره على مطالبته بحضور المناظرة.

وكانت "فوكس نيوز" أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن المناظرة على أن تقام في مدينة سولت ليك. وستجري يوتا انتخاباتها الرئاسية التمهيدية يوم الثلاثاء.