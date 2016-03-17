الكرملين يهاجم تسجيلا دعائيا لترامب يشوه صورة روسيا

هاجم الكرملين، اليوم الخميس، تسجيلاً مصوراً ترويجياً لدونالد ترامب الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية، قائلاً إنه يشوه صورة روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في تصريح للصحافيين عبر دائرة تلفزيونية: "شاهدت التسجيل ولست متأكداً مما إذا كان (الرئيس) فلاديمير بوتين شاهده. لكن انطباعنا سلبي".

ومضى يقول: "للأسف تشويه صورة روسيا وأي شيء مرتبط بروسيا سمة مميزة لازمة في حملة الانتخابات الأميركية وهذا سر مكشوف بالنسبة لنا. نأسف بشدة دائماً لذلك ونأمل أن تجرى العملية الانتخابية (الأميركية) دون مثل هذه الإشارات إلى بلادنا".

ويحاول التسجيل الذي يشير إليه بيسكوف أن يلقي ظلالاً من الشك على قدرة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على التعامل مع بوتين وخصوم الولايات المتحدة على وجه العموم ويظهر الزعيم الروسي وهو يطرح خصمه أرضاً في لعبة الجودو.

ثم ينتقل التسجيل لصورة لكلينتون تصاحبها أصوات أشبه بنباح كلب وبعدها يظهر بوتين وهو يضحك.