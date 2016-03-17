ترامب لم ينجح في استمالة قلوب نصف الناخبات الأميركيات

خلب قطب العقارات والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، لب بعض الجماهير بخطابه الخشن، لكن هناك مجموعة كبيرة في الولايات المتحدة لم تتأثر بأسلوبه.. النساء.

وأظهر استطلاع "رويترز إبسوس" أن نصف الأميركيات لديهن وجهة نظر "معارضة جدا" لترامب ارتفاعا من 40% كان لهن نفس الرأي في أكتوبر الماضي. وأجري الاستطلاع في الفترة من الأول إلى 15 مارس، وشارك فيه 5400 امرأة.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، فإن زيادة الشعور المناهض لترامب بين النساء قد تمثل له مشكلة في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض. وتشكل النساء أكثر من نصف السكان الأميركيين، وشاركن بمعدلات أعلى من الرجال في كل الانتخابات منذ 1996.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري ديفيد كارني: "إذا أجريت الانتخابات الرئاسية غدا ستكون النساء مشكلة كبيرة لترامب، لكن ما زال الوقت أمامه لتجاوزها".

وقال عدد من الأميركيات اللواتي يعارضن ترامب وأجرت "رويترز" مقابلات معهن، إن استنكارهن بني على مجموعة من العوامل، منها تعليقاته المهينة عن النساء اللواتي لا يحبهن، مثل مذيعة "فوكس نيوز" ميغين كيلي، إلى وجهات نظره المتشددة بشأن الهجرة وأسلوب تعامله البذيء مع خصومه.

وقالت ماريا دوبياس (25 عاماً وتعمل طاهية) لدى إدلائها بصوتها في الانتخابات التمهيدية في ولاية أوهايو، الثلاثاء الماضي والتي خسرها ترامب: "أعتقد أنه مخيف جدا. يقول إنه سيجعل أميركا عظيمة لكنه لا يقول كيف سيفعل ذلك بجانب عزل جماعات من الناس بالكامل".

وقالت كارولين هوستيتلر، وهي محافظة من تنيسي لـ"رويترز" إنها لا تحب "الطريقة التي يستهين بها بالمرأة".

وفي الوقت نفسه قالت مجموعة من مؤيدات ترامب إنهن أعجبن بصراحته وحديثه المباشر، ويعتقدن أنه قد يعزز موقف أميركا على الساحة العالمية.

وقالت كاتلين دوغلاس (65 عاما وهي أستاذة جامعية من فلوريدا) التي تؤيد ترامب: "لا يمكن التنبؤ بأفعاله إلى حد ما كما رأينا. إنه سيجعل زعماء العالم في حالة توتر دائم".

ولا يعاني ترامب من نفس هذه المشكلة مع الرجال. وأوضحت نتائج استطلاع "رويترز إبسوس" أن 36% فقط من الرجال قالوا إنهم "يعارضون جدا" رأي ترامب، وهو مستوى ثابت في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لبيانات استطلاع مارس الحالي، فإذا خاض ترامب الانتخابات الرئاسية ضد الديمقراطية الطامحة هيلاري كلينتون فإنه يحتمل أن تدعم الناخبات كلينتون بنسبة تصل إلى نحو 14 نقطة مئوية. وبين الرجال ستفوز كلينتون بحوالي 5 نقاط مئوية.