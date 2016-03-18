رسالة تهديد لابن ترامب.. لمنع ابيه من الرئاسة

تحقق شرطة مدينة نيويورك الأميركية في خطاب تهديد، حوى مادة مبرغلة، أُرسل إلى إيريك ابن المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الجمهورية دونالد ترامب يدعوه فيه إلى وضع حد لحملة والده الرئاسية.

وأُرسِل الخطاب إلى عنوان منزل الابن (32 عاما) في مانهاتن بنيويورك. وقال مسؤول في شرطة نيويورك إن الحطاب احتوى على "مادة يجري فحصها. إنها لست مميتة".

وأضاف أن الخطاب تضمن تهديدات بشأن مواصلة ترامب لحملته، ويفحصه خبراء إنفاذ القانون. ولم يتم التعرف على أي مشتبه به حتى الآن في هذا الملف.

يذكر أن إيريك كثيرا في الحملة الانتخابية لوالده المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016.