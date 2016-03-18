ساندرز يستبعد انسحابه من السباق الديمقراطي أمام كلينتون

قال المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز، في تعليقه على تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا الديمقراطيين إلى الاحتشاد خلف هيلاري كلينتون كمرشحة مرجحة في انتخابات الرئاسة الأميركية، إنه من "غير المنطقي" اقتراح خروجه من السباق.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوباما قال يوم الجمعة الماضي في حديث خاص مع مجموعة من المانحين الديمقراطيين الذين يمولون الحملة الانتخابية إن ساندرز يقترب من النقطة التي تنتهي عندها حملته ضد كلينتون وإنه على الحزب أن يتحد في القريب العاجل لدعمها.

وأكد ساندرز، وهو سناتور من فيرمونت يعتبر نفسه ديمقراطيا اشتراكيا، أنه لا يريد التعليق بشكل مباشر على ما نسب إلى أوباما، إلا أنه رفض فكرة أن حملته وصلت إلى نهايتها وأن عليه أن ينسحب.

وقال ساندرز في مقابلة مع تلفزيون "إم. .إس. .إن. بي. .سي" إن "الخط الفاصل هو فقط حين يكون نصف الشعب الأميركي قد اشترك في العملية السياسية.. أعتقد أن من غير المنطقي أن يقترح أحد أن هؤلاء ليس لهم حق في التصويت".

يذكر أن البيت الأبيض أعبن أمس الخميس أن أوباما لم يكشف عن المرشح الذي يفضله خلال لقائه مع المانحين.

وتتقدم كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في إدارة أوباما بفارق كبير في السباق الديمقراطي، وفازت في الولايات الخمس التي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الماضي.

إلا أن ساندرز أكد أنه سيحقق نتائج أفضل في الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات الغربية بعد أن خسر لصالح كلينتون في عدد من الولايات الشرقية الجنوبية.