دونالد ترامب يعلن الانحياز إلى إسرائيل

تعهد المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، الاثنين، بمواصلة تحالف أميركي قوي مع إسرائيل إذا انتخب رئيسا في نوفمبر، قائلا إنه سيقاوم أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها على إسرائيل.

وفي كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) أكد ترامب أنه سينحاز إلى إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب: "على الفلسطينيين أن يأتوا إلى الطاولة وهم يعرفون أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر".

وأضاف: "عليهم القدوم وهم يريدون ويستطيعون وقف الإرهاب الذي يرتكب بشكل يومي ضد إسرائيل، وعليهم أن يأتوا إلى الطاولة وهم يعتزمون قبول أن إسرائيل دولة يهودية، وأنها ستظل موجودة للأبد كدولة يهودية".

وشكك ترامب أيضا في دور الأمم المتحدة في عملية السلام، مشيرا إلى أن أي محاولة من قبل المنظمة الدولية لفرض اتفاق في الشرق الأوسط

ستكون كارثة.