الانتخابات الأميركية.. ساندز وكروز يتفوقان بولاية يوتاه

أعلنت محطات التلفزيون الأميركية، الأربعاء، أن السيناتور عن فيرمونت برني ساندرز فاز على منافسته هيلاري كلينتون بفارق كبير في انتخابات الحزب الديمقراطي في ولاية يوتاه الصغيرة.

وسيسمح هذا الفوز لساندرز بالتعويض جزئياً عن فوز هيلاري كلينتون بفارق كبير في الانتخابات التمهيدية في أريزونا الولاية التي تضم عدداً أكبر من المندوبين وحصلت فيها على حوالي 60% من الأصوات.

كما حقق السيناتور تيد كروز فوزاً سهلاً على دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لنفس الولاية، ضمن الاقتراع الرئاسي، حسبما أفادت توقعات شبكتي "إن بي سي" و"سي إن إن".

وتغلب كروز على ترامب في هذه الولاية إلا أن قطب العقارات الثري كان قد فاز في انتخابات ولاية أريزونا التي تضمن له عدداً أكبر من المندوبين.