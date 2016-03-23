جيب بوش يدعم ترشيح تيد كروز في انتخابات الحزب الجمهوري

أعلن الحاكم السابق لولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، جيب بوش دعمه لترشيح تيد كروز باسم الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال جيب بوش الذي انسحب من السباق الرئاسي، في بيان: "أريدكم أن تعلموا قبل كل شيء أنني أدعم ترشيح تيد كروز للرئاسة".

وأضاف أن "تيد واضح وصاحب مبدأ ومحافظ أثبت قدرته على جمع الناخبين والفوز في سباق الانتخابات التمهيدية، بما في ذلك في المجالس الانتخابية في يوتاه أمس" الثلاثاء.

وحقق السيناتور تيد كروز فوزا سهلا على دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لولاية يوتاه الثلاثاء ضمن الاقتراع الرئاسي، حسبما أفادت توقعات شبكتي "إن. بي. سي" و"سي. أن. أن". وتغلب كروز على ترامب في هذه الولاية إلا أن قطب العقارات الثري كان فاز في انتخابات ولاية أريزونا التي تضمن له عددا أكبر من المندوبين.