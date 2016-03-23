الانتخابات الأميركية..فوز كاسح لكلينتون وترامب بأريزونا

فازت الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للمعسكرين في ولاية أريزونا، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

وفاز المرشحان الأوفر حظاً كل في معسكره بسهولة على منافسيهما في ولاية أريزونا.

وهزم الميلياردير دونالد ترامب، أبرز المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بسهولة سيناتور تكساس تيد كروز وحاكم أوهايو جون كاسيش.

وفي هذه الولاية المحاذية للمكسيك وجد خطاب ترامب المناهض للهجرة صدى. وتشير التقديرات الأولية إلى فوز ترامب بكافة مندوبي هذه الولاية إلى مؤتمر الجمهوريين (58).

وفي معسكر الديمقراطيين هزمت هيلاري كلينتون منافسها الوحيد سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز، لكن تقسيم المندوبين سيتم وفق مبدأ النسبية.

وتصدر لاحقاً نتائج ولاية يوتاه للحزبين، وأيضاً نتيجة ايداهو بالنسبة للديمقراطيين حيث يتوقع ساندرز أن يحقق فوزاً كاسحاً على كلينتون.