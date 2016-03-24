داعش يوافق ترامب: بروكسل أصبحت فيلم رعب‬

استخدم تنظيم داعش مقابلة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب مع قناة فوكس في فيديو دعائي جديد للتنظيم يمدح تفجيرات بروكسل. ترامب كان يتحدث مع فوكس قبل يومين حين انتقد ما آلت إليه بروكسل، بسبب هجرة المسلمين إليها. بروكسل كانت إحدى أجمل المدن وأكثرها أمنا قبل عشرين عاما، وأصبحت الآن فيلم رعب، كما قال ترامب ونقل داعش.

الفيديو - ومدته أكثر بقليل من 9 دقائق- افتتح بلقطات سريعة نقلها داعش عن قنوات أجنبية لصحافي يقول باللغة الإنجليزية: هذه المشكلة في هذا النوع من الهجمات، نستطيع أن نتحدث عن زيادة الأمن ولكن هناك حداً لما يراد أن يتم فعله. ومن ثم نُقِلَ فيديو ترامب ورُكبت فوقه صور لنار مشتعلة.

وتصريحات ترامب هي جزء من سلسلة انتقادات يكيلها الملياردير نحو المدن الأوروبية منذ بداية العام، بسبب استضافتها للمهاجرين واللاجئين المسلمين. وأضاف ترامب خلال المقابلة مع فوكس: أنا أقول منذ زمن، بروكسل كانت مدينة جميلة بدون جريمة، أصبحت الآن مدينة منكوبة، لهذا علينا أن نحذر من نسمح لهم بدخول بلادنا.

وقال ترامب في يناير تعليقا على هجمات باريس وتبريرا لموقفه بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة: بعض أحياء لندن وباريس مليئة بالراديكاليين، لدرجة أن الشرطة تخشى دخولها. إنهم يريدون فرض الشريعة.

وذكر ترامب أن المسلمين يجب أن يندمجوا في المجتمع ولكنهم لا يفعلون.

أما فيديو داعش والمعنون بـ "غزوة بروكسل وغربة الإسلام" فضم أيضا أغاني بالعربية والفرنسية تدعو الشباب المسلمين إلى القتال، وعرض تدريبات عسكرية تفجيرات بروكسل، بالإضافة إلى تفجيرات قام بها داعش في مناطق سيطرته.

الفيديو يبرر الهجوم على بروكسل الذي قتل 31 شخصا وأصاب أكثر من 200.

وقال متحدث داعش: كان أهل الإسلام في غزوات متتالية وهذا معلوم. كانت الغزوات الإسلامية لا تنقطع قبل العصور المتأخرة، مضيفا أن "الطائرات الصليبية، ومنها بلجيكا، تقصف وتقتل الأطفال وتهدم المساجد والمدارس".

هذا على الرغم من أن بلجيكا لم تقم بأي غزوات جوية ضد داعش منذ أشهر.

وفي دفاع عن العمليات الانتحارية، قال المتحدث في الفيديو إن الإسلام يبرر ما سماه بالغزوات. وتابع متحدث داعش: لسنا في صدد مناقشة هذا فهو ثابت قاطع لا يحتاج إلى بيان ولكن المصيبة في الغربة العظيمة، حتى بات الكثير ينكر الغزوات في أوروبا الصليبية.

وأظهر الفيديو الذي يسعى لتجنيد الشباب في صفوف داعش صورة للحكام العرب يمشون في مسيرة في باريس تلت الهجمات الإرهابية. أما النساء في التظاهرة فتمت محو معالمهن حتى لا تظهر أجسامهن أو وجوههن.

وعلق متحدث داعش في الفيديو بقوله: "أصبح المنتكسين يعزون الكفار على قتلاهم ويقولون إن الجهاد هو تشويه للإسلام، أستغفر الله".