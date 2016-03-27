أميركا.. ساندرز يكتسح كلينتون في واشنطن وألاسكا وهاواي

حقق السيناتور بيرني ساندرز السبت فوزا كبيرا على منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في المجالس الناخبة للديمقراطيين في ولاية واشنطن، بعد فوزه في ألاسكا وهاواي، بحسب شبكتي "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي".

وتم ترجيح فوز ساندرز بنسبة 76 في المئة في مقابل 24 في المئة لكلينتون في ولاية واشنطن في شمال غربي البلاد قرب الحدود الكندية، والتي تعتبر الأهم لأنها تضم 101 مندوب.



وأشارت شبكات تلفزيونية إلى حصول ساندرز على نحو 79 في المئة من الأصوات في مقابل 21 في المئة لكلينتون في الولاية الغربية ألاسكا التي تضم 16 مندوبا.

كما فاز بيرني ساندرز على كلينتون بفارق كبير في هاواي، كما أعلنت وسائل إعلام أميركية الأحد.

وقالت شبكة ان بي سي نيوز ووسائل اعلام اخرى ان التقديرات تفيد ان ساندرز فاز ب71بالمئة من الأصوات في هاواي مقابل 29% لكلينتون.

وتعطي انتصارات ساندرز دفعة قوية لحملته في السعي لعرقلة تقدم كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.