ترامب ينتقد حلف الأطلسي ويتحدث عن التسلح النووي في آسيا

كثف المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب انتقاداته لحلف شمال الأطلسي الذي مثل حجر زاوية في السياسة الخارجية الأميركية لعشرات السنين ودعا إلى إصلاحات في الحلف الغربي قبل أيام من قمة عالمية تعقد في واشنطن.

ويستضيف الرئيس الأميركي باراك أوباما قمة الأمن النووي يومي الخميس والجمعة في واشنطن ويشارك فيها 56 وفدا. ومن المتوقع أن تهيمن قضية منع الإرهاب النووي على المناقشات لكن آراء ترامب قد تكون محل بحث أيضا لا سيما في الاجتماعات المغلقة.

وطرح ترامب رأيا مخالفا للسياسة الخارجية الأميركية المألوفة فقال في مقابلة مطولة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت أمس الأحد إنه سيبحث السماح لليابان وكوريا الجنوبية بامتلاك أسلحتهما النووية بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة في توفير الحماية لهما ضد كوريا الشمالية والصين.

وقال رجل الأعمال الملياردير الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني إنه سيدرس وقف شراء النفط من السعودية ودول عربية أخرى حليفة إذا لم تقدم قوات لقتال تنظيم داعش أو تمول الولايات المتحدة للقيام بهذه المهمة.

وقال ترامب في برنامج (ذيس ويك) الذي تذيعه شبكة (ايه.بي.سي) "حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن".

وأضاف أن الحلف الذي يضم 28 دولة أنشئ في عهد مختلف عندما كان الاتحاد السوفيتي السابق يمثل التهديد الرئيسي للغرب. وتابع أن الحلف ليس مؤهلا لمكافحة الإرهاب ويكلف الولايات المتحدة الكثير.

وقال "يجب أن ندخل تعديلا على حلف الأطلسي... يمكن تقليص عدده ويمكن إعادة تشكيله والاحتفاظ باسمه ولكن يجب أن يتغير".

وفي 21 مارس/آذار قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تقلص دعمها المالي لحلف الأطلسي الذي تشكل في 1949 بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح حصنا أمام التوسع السوفيتي.

ولن تشارك روسيا في القمة النووية القادمة في واشنطن لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضرها.

وصرح أوباما بأن الولايات المتحدة ستراجع الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووصف منافس ترامب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري السناتور تيد كروز آراء قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع السابق بشأن حلف

الأطلسي بأنها "غباء كارثي".

وقال كروز في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الأحد إن ترامب "جاهل".

وأضاف "التخلي عن أوروبا والانسحاب من أنجح تحالف عسكري في الوقت المعاصر غير منطقي على الإطلاق. هذا سيهدي (الرئيس الروسي

فلاديمير) بوتين نصرا كبيرا وهو نصر لداعش" مشيرا إلى تنظيم داعش.

وقال كروز إنه إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة فسيقوم "بقصف (التنظيم) حتى يسويه بالأرض وينتهي من الوجود".

وقال ترامب أيضا في المقابلة إنه مستعد لسحب القوات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية ما لم تدفع الدولتان أكثر لتغطية نفقات إسكان وإطعام هذه القوات. ويوجد في اليابان نحو 50 ألف جندي أمريكي بينما يوجد في كوريا الجنوبية 28500 جندي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في طوكيو إنه لا تغيير في سياسة اليابان التي تحظر تصنيع وامتلاك وجلب الأسلحة النووية.

وقال إنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية سيظل التحالف الأمريكي الياباني في قلب الدبلوماسية اليابانية وله دور محوري في الاستقرار الإقليمي والدولي.