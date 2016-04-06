الانتخابات الأميركية.. ساندرز وكروز يفوزان في ويسكونسن

فاز برني ساندرز على هيلاري كلينتون، الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن (شمال البلاد)، بينما فاز تيد كروز على دونالد ترامب في المعسكر الجمهوري، بحسب تقديرات شبكات تلفزيون أميركية.

وبحسب استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع بثت نتائجها شبكة "سي بي إس" فإن سيناتور فيرمونت حصل على 55% من الأصوات في حين حصلت وزيرة الخارجية السابقة على 44%.

وكانت استطلاعات الرأي أعطت ساندرز تقدماً طفيفاً على كلينتون في هذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى والمجاورة لولايتي مينيسوتا وميتشغن اللتين سبق وأن حصدهما ساندرز أيضاً.

ويعتمد الحزب الديمقراطي في ويسكونسن النظام النسبي ما يعني أن مندوبي الولاية الـ86 سيتوزعون على المرشحين وفقاً لنسبة الأصوات التي حصل عليها كل منهما.

أما في المعسكر الجمهوري فإن السيناتور المتشدد عن ولاية تكساس تيد كروز، مرشح حزب الشاي، فقد حقق فوزاً سهلاً على الملياردير دونالد ترامب إذ حصل على 48% من الأصوات مقابل 38% ذهبت لقطب الأعمال.

أما حاكم ولاية أوهايو جون كيسيك فحل ثالثاً.

ويعتمد الحزب الجمهوري في ويسكونسن نظاماً مغايراً في توزيع المندوبين، إذ إن الفائز يحصل على غالبية المندوبين الجمهوريين وعددهم 42.