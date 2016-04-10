كروز يكتسح كولورادو ويغلب ترامب

تغلب الجمهوري تيد كروز، سناتور تكساس، على منافسه دونالد ترامب حاصداً أصوات جميع مندوبي ولاية كولورادو الـ13 في الانتخابات التمهيدية التي جرت السبت، في رابع فوز له على التوالي في مواجهة الملياردير المثير للجدل.

كما فاز كروز بأصوات 21 مندوباً آخرين في الولايات من خلال سلسلة من انتخابات المقاطعات ليحصل على إجمالي 34 صوتاً.

وسترسل كولورادو إجمالي 37 مندوباً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو، من بينهم ثلاثة مندوبين هم كبار قادة الحزب في الولاية.

وقال كروز في بيان: "لقد حقق المحافظون الجمهوريون والأميركيون الذين يهتمون بمستقبل بلادنا نصراً ساحقاً جديداً اليوم".

كما أشار إلى أن "يوتاه وداكوتا الشمالية وويسكونسن واليوم النتائج الرائعة في كولورادو تثبت أن الجمهوريين يتحدون وراء حملتهم لأنهم يريدون زعيماً يمكنه اتخاذ قرارات حقيقية وسيعيد الوظائف والحرية والأمن".