ساندرز: دعم إسرائيل لا يعني تجاهل الفلسطينيين

دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية بيرني ساندرز، الأحد، الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسة أكثر "توازناً" في الشرق الأوسط تقوم على دعم إسرائيل مع الاهتمام بمصير الشعب الفلسطيني.

وقال في مقابلة مع قناة "سي ان ان": "لا يمكننا أن ننجح (في الشرق الأوسط) إلا إذا دعمت الولايات المتحدة طبعاً إسرائيل لكن دون تجاهل حاجات الفلسطينيين".

وساندرز هو أول مرشح يهودي يحصل على نواب أثناء انتخابات تمهيدية رئاسية أميركية.

وهو لا يشير أبداً تقريباً علناً إلى اليهودية، ورفض، الأحد، إدخال الدين في الحوار السياسي.

وقال: "سواء كنا يهوداً أو لم نكن، آمل أن يرغب الجميع (في الولايات المتحدة) في أن يتوقف هذا النزاع المزمن في الشرق الأوسط".

وقال ساندرز إن إسرائيل ردت بشكل "غير متناسب" أثناء العملية العسكرية في غزة صيف 2014.

وأضاف: "لإسرائيل الحق في أن تكون حرة ومستقلة، وأن تعيش بأمان دون التعرض لهجمات إرهابية، ولا أحد سيكافح أكثر مني في سبيل ذلك".

وتابع: "لكني أعتقد أننا لن نتمكن من جلب السلام إلى هذه المنطقة إذا لم نعامل الفلسطينيين بكرامة واحترام".

وأوضح: "لا يمكننا أن نهتم فقط بحاجات إسرائيل. علينا أن نهتم بحاجات سكان المنطقة كافة".