هل حانت بداية النهاية لدونالد ترامب؟

دخلت مؤخرا في جدال بشأن بعض الأمور، منها أنه من غير المجدي بالنسبة للمدافعين عن دونالد ترامب من حسني النية، أن يحاولوا الالتصاق به، لاتخاذه وسيلة للتعبير عن سياسات عفّى عليها الزمن. تكمن مشكلة ترامب في ضرره البالغ لدرجة أن اللحظات النادرة التي نراه فيها يتمتع بشيء من بعد النظر غالبًا ما يتم تشويهها.

وفي مقال نُشر في «نيويورك تايمز»، أشارت الصحيفة إلى أن دونالد ترامب وأنصاره قد كشفوا أن حراس البوابة الحاليين لا يرتدون أي أحذية.

الأسوأ من ذلك، وقد يكون الأفضل، أن ترامب كسر قاعدة «ما يقبله الناس»، بعدما أصبحنا نعيش عصر حراس الأبواب الضعفاء.

فترامب لا ينطق بأحاديث شجاعة كاذبة فحسب، بل أحيانًا ينطق الحقيقة خارج نطاق «ما يحب الناس سماعه» التي لم تعد مستساغة إلى حد بعيد، خاصة بين صفوة الجمهوريين. فعلى سبيل المثال، أظهرت الأبحاث الأكاديمية أن المصوتين لـ«حزب الشاي» يفضلون البرامج الحكومية، بدلاً من السعي لتقليصها بدرجة كبيرة، طالما أنها تعود عليهم بالنفع الشخصي. ومن الواضح أن النموذج الحالي من التجارة العالمية يعطي الكثير من الفوائد للشركات أكثر مما يعطي العمال، وهو ما ظهر مع صعود ترامب. في مدينة فياتيفيل، اشتكى ترامب كثيرًا من أن أسلحة الجيش باهظة التكلفة، جرى شراؤها ببساطة لأن الجهات الكبيرة التي تبيعها تتمتع بنفوذ سياسي كبير. وعندما قال ترامب تلك العبارة، رأيت الناس من حولي، أغلبهم من عائلات عسكرية، يقفزون بأقدامهم في تعبير عن التأييد.

ظاهرة ترامب ليست ببساطة صناعة لكتّاب أعمدة الصحف، أو الكتّاب السياسيين الذين اعتقدوا في البداية أن ترشحه مجرد نكتة يمكن استغلالها لزيادة أصوات الآخرين. فظهوره أوضح قوة أنصاره الذين توحدوا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتقدوا أن الإعلام مجرد نكتة. كسر ترامب وأنصاره قاعدة «ما يحب الجمهور سماعه» ولن تكون هناك عودة للخلف.

في الحقيقة، فيما يخص قضايا السياسة الخارجية تحديدًا وسياسة عدم الانتشار النووي، وحلفاء الولايات المتحدة، والسياسة الاقتصادية الخارجية، فإن ترامب يتحدى وبشكل فريد، عقودًا من المسلّمات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العالم. يبدو أن «نيويورك تايمز» أيضًا على صواب، حيث إنه خلال الشهور التسعة الماضية، أدى النقاد التقليديون وحراس البوابات، أداء سيئًا بأن دحضوا تلك الأفكار.

هنا مربط الفرس، وهذا يعود بنا إلى ما قلته مؤخرًا: ماذا لو تم التقليل من قدرات النقاد على الانتقاص من مصداقية ترامب؟ ماذا لو أنه انهار؟ ماذا سيحدث لأفكاره حينئذ؟ لكي أكون واضحًا أراهن على أنه لا يزال مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. لكن بالنسبة لمقال «نيويورك تايمز» عن ولاء أنصار ترامب، لا يزال الرجل مرشحًا رئاسيًا غير محبوب. لا تأخذوا تأكيداتي هنا كمسلمات، فيمكنكم النقر بالماوس هنا وهنا وهنا، ومن السهل أن تجدوا أدلة على أن ترامب غير محبوب، وعلى أنه لا يزال يخسر شعبيته.

ففي ساحة الحزب الجمهوري المزدحمة، فإن شخصية ترامب وتشتته وهرطقته جلبت له الكثير من الأنصار كي يتقدم. في انتخابات رئاسية، بالتأكيد هو غير منظم وكارثة غير متوقعة عند الحديث عن استعادة الديمقراطيين لمجلس النواب الأميركي.

يتزامن ذلك مع الحديث عن ترامب وعذاب الشهرة الذي ألمّ به بسبب تصريحاته عن السياسة الخارجية.

*نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" من خدمة "واشنطن بوست"